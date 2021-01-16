РИАМО - 16 янв. В столице снегопад, который начался в ночь на субботу, закончится в середине предстоящей ночи, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снег продолжится до середины ночи на воскресенье. Выпадет порядка еще 6 сантиметров», - сказал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что в субботу в городе сохранится пасмурная погода. Днем температура будет минус 15 – минус 12 градусов, ночью она опустится до минус 15 – минус 20 градусов.

По его словам, атмосферное давление будет слабо расти, до 752 миллиметра ртутного столба.