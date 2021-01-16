РИАМО - 16 янв. В ночь на 18 января в столице температура может опуститься до минус 25 градусов, в Подмосковье – до минус 28, сообщается на сайте «Метеовести».

«Похолодание в столице еще только подбирается к своему апогею. Расчеты показывают, что ближайшей ночью, впервые с начала этой зимы, мы увидим на термометрах отметку в минус 20 градусов, а самой холодной станет ночь на понедельник», - говорится в сообщении.

Утром 18 января в Москве температура прогнозируется в пределах минус 25 – минус 23 градусов, в Подмосковье – от минус 28 до минус 23 градусов.

На Крещение в регионе пройдет небольшой снег, температура повысится, но еще останется на 7-8 градусов ниже январской нормы.

Потеплеет до 0 – плюс 4 градусов в Московском регионе во второй половине следующей недели.