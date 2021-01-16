РИАМО - 16 янв. Начало предстоящей недели в Подмосковье и Москве будет морозным, а во второй половине ожидается потепление, температура может подняться до плюс 4 градусов, следует из данных на сайте Гидрометцентра РФ.

18 января в Московском регионе будет солнечно, осадков не ожидается. Температура ночью прогнозируется минус 23 – минус 21 градус, днем – от минус 17 до минус 15 градусов.

Облачная погода и небольшой снег ожидаются 19 января. Температура ночью будет минус 21 – минус 19 градусов, днем – минус 13 – минус 11.

Еще теплее в регионе будет 20 января, ночные температуры ожидаются минус 20 – минус 15 градусов, днем – от минус 12 до минус 7. Сохранится облачная погода, пройдет небольшой снег.

Потепление до минус 5 – 0 градусов ожидается днем 21 января, ночью будет минус 16 – минус 11. Пройдет снег.

Небольшие осадки и облачная погода будут в регионе 22 января. Температура ночью прогнозируется минус 6 – минус 1 градус, днем может потеплеть до минус 1 – плюс 4 градусов.