РИАМО - 16 янв. На железнодорожном переезде Каналстрой - Дмитров Савеловского направления Московской железной дороги столкнулись автомобиль «Газель» и поезд, сообщается на сайте МЖД.

Авария произошла в 05:54 в субботу. Переезд оборудован звуковой и световой сигнализацией.

«По предварительной информации, водитель «Газели» грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед приближающимся составом при запрещающих показаниях переездной сигнализации», - говорится в сообщении.

В результате данного столкновения пострадавших нет.

Автомобилистам напомнили про неукоснительное соблюдение правил дорожного движения на железнодорожных переездах, так как их нарушение еще создает угрозу для пассажиров и членов локомотивных бригад, а не только для водителей и пассажиров машин.