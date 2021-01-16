РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В подмосковном Подольске парке «Дубрава» из-за холодной погоды и снега отменили дискотеку в субботу, сообщается в группе «Парк «Дубрава» | Городской округ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу в Подмосковье идет сильный снегопад. Температура воздуха составит минус 21 – минус 17 градусов. На дорогах может образоваться гололедица. В регионе может выпасть до 10 сантиметров снега.

«Дорогие жители города! Сегодня (16 января - ред.) холодно. Мы беспокоимся о вашем здоровье, поэтому новогоднюю вечернюю дискотеку мы переносим на следующую неделю», - говорится в сообщении.

Дискотеку планировали провести творческие коллективы ДК «Машиностроитель».