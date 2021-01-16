РИАМО - 16 янв. Свой гимн появился у добровольцев Подмосковья, по словам волонтеров, в основу трека легли их мысли и чувства, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Каждый день добровольцы оказывают адресную помощь сотням жителей региона. Забота и поддержка важны особенно сейчас - в период пандемии», - говорится в сообщении.

Добровольцы пригласили присоединиться к их команде всех желающих. Сделать это можно на сайте volontermo.ru. Их лозунг гласит: «Мы соединяем хороших людей с хорошими делами».

Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к команде волонтеров.