РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 янв. Произошедший в субботу пожар в частном доме на улице Новоникольской в подмосковном Красногорске обошелся без пострадавших, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по горокругу.

В 07:32 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: микрорайон Опалиха, улица Новоникольская, дом 91.

«В 11:14 - ликвидация пожара. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 4 единицы техники и 16 человек.