РИАМО - 16 янв. Из-за сильного снегопада в Москве в субботу автомобилистам стоит быть особенно аккуратными на дороге, не отвлекаться и соблюдать дистанцию, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В субботу в городе идет сильный снег. Кроме того, ожидаются гололедица и сильные заносы.

«Напоминаем правила поведения в такую погоду на дороге: держать дистанцию, ехать аккуратно и не отвлекаться, соблюдать скоростной режим. Если можете, пользуйтесь городским транспортом, чтобы коммунальные службы быстрее расчищали дороги», — говорится в сообщении.

Движение на улицах столицы сейчас рабочее. Днем в субботу пробки на дорогах сохранятся на уровне четырех-пяти баллов.

Пик снегопада также ожидается днем в субботу.