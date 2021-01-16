В ЖК Green Park в Москве произошел прорыв труб с кипятком, дом затопило горячей водой.
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В ЖК Green Park в Москве произошел прорыв труб с кипятком, дом затопило горячей водой.
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