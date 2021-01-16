РИАМО - 16 янв. В аэропортах Московского региона в субботу днем задержано и отменено 20 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково задержан один рейс, отменены два. В Домодедове девять рейсов задерживаются. В Шереметьеве пять рейсов задержано и два отменили.

В подмосковном аэропорту Жуковский, по данным его онлайн-табло, задержан один вылет, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Минувшей ночью в Московском регионе начался снегопад, который продлится до конца дня.