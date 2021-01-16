РИАМО - 16 янв. На станции «Кунцевская» западного участка Большого кольца подземки работы по строительству основных монолитных конструкций завершили на 78%, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К настоящему моменту на станции «Кунцевская» полностью завершена разработка котлована, на 78% готовы основные монолитные конструкции будущей станции. Также уже приступили к архитектурно-отделочным работам в служебных помещениях», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что станции западного участка Большого кольца «Карамышевская» и «Мневники» на сегодняшний день находятся в высокой степени готовности. Там проводят архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны и блока техпомещений, а также проводят пусконаладку оборудования.

«Обе станции оснащены современным оборудованием, включая лифты для маломобильных групп граждан, сейчас здесь проводятся индивидуальные и комплексные испытания оборудования. Также продолжается строительство оборотных тупиков рядом со станцией «Мневники», – добавил Бочкарев.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что на станции «Терехово» Большого кольца метро также идут активные строительные работы.

«Монолитные конструкции станции готовы более чем на 90%, продолжаются архитектурно-отделочные работы, а также метростроители приступили к устройству инженерных систем», - уточнил Кравцов.

На западном участке Большой кольцевой линии столичной подземки разместятся станции «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская».

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