РИАМО – 16 янв. В интернете опубликовали ролик, как жители столичного ЖК Green Park устраняют последствия прорыва кипятка в доме, видео разместило РЕН ТВ.

В видеоролике видно, как люди в помещении, заполненном горячим паром, вычерпывают воду ведрами. При этом на полу набралось очень много воды.

«Кипяток разлился по щиколотку - девушка продемонстрировала последствия затопления. Полы вздулись и деформировались, но это далеко не все - помещения буквально наполнились горячим паром», — говорится в сообщении.

В доме также сработала противопожарная система.

Прорыв труб с горячей водой произошел в шести подъездах ЖК. При этом горячую воду какое-то время не отключали. ​

Прорыв горячей воды в столичном ЖК. ВИДЕО>>