РИАМО – 16 янв. В интернете опубликовали ролик, как жители столичного ЖК Green Park устраняют последствия прорыва кипятка в доме, видео разместило РЕН ТВ.
В видеоролике видно, как люди в помещении, заполненном горячим паром, вычерпывают воду ведрами. При этом на полу набралось очень много воды.
«Кипяток разлился по щиколотку - девушка продемонстрировала последствия затопления. Полы вздулись и деформировались, но это далеко не все - помещения буквально наполнились горячим паром», — говорится в сообщении.
В доме также сработала противопожарная система.
Прорыв труб с горячей водой произошел в шести подъездах ЖК. При этом горячую воду какое-то время не отключали.
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