РИАМО – 16 янв. В ЖК Green Park в Москве произошел прорыв труб с кипятком, дом затопило горячей водой, жилье сильно пострадало, сообщает «360».

«Мы поехали в гости, спустя 40 минут нам пишет владелец квартиры, что мы топим кулинарную студию под нами. Я захожу в чат и понимаю, что там проблема не только у нас — у трех или четырех подъездов лопнули стояки, и вроде, как говорят, причина в том, что пустили воду, вместо от 60 до 75 градусов допустимой нормы она бежала 82 градуса», — сказала жительница дома Екатерина Тарханова.

Она добавила, что из-за высокой температуры в ванной из банок выпарилась бытовая химия. Сильно повредились стены, полы, обои, двери, мебель.

«Про компенсацию пока ничего не понятно. Владелец квартиры будет, я думаю, нанимать адвоката и уже как-то это все решать. Очень повезло, что у нас нет дома домашних животных и детей, не представляю, если бы кто-то оказался вот так в кипятке», — добавила Тарханова.

Она также рассказала, что горячую воду откачивали отовсюду, лилось даже с фасада.

Председатель дома Андрей Усов также добавил, что жильцы всю ночь убирали последствия прорыва трубы. ​