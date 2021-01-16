РИАМО - 16 янв. Морозы и снегопад не повлияли на строительные процессы в столице, весь спектр работ выполняется в соответствии с планом, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В строительстве существуют стандартные методы, очень грамотные проведения работ в условиях снегопада. Это защита переходов, персонала от падений, от наледей. Работа подъемной техники, контроль за конструкциями, материалами, их очистка от снега и так далее», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что весь спектр работ выполняется, для строителей подобные условия не в новинку.

На текущей неделе в Московский регион пришли сильные морозы. Температура опускалась по ночам ниже минус 25 градусов. Морозная погода сохранится в регионе и на следующей неделе.