РИАМО - 16 янв. В 2021 году будет построено 103 жилых дома по программе реновации, благодаря которой горожане получат новое качественное жилье, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В этом году мы планируем построить 103 жилых дома под реновацию и примерно переселить уже около 30 тысяч москвичей, обеспечить их переезд в уже новые квартиры», - сказал Бочкарев во время осмотра хода работ по строительству станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии.

Он добавил, что власти Москвы гордятся реализацией программы реновации, так как жители получают новое качественное жилье.

Программу реновации жилфонда утвердили в городе в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.