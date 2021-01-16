РИАМО - 16 янв. Дорожная ситуация в столице в субботу днем оценивается в пять баллов из десяти возможных, в городе наблюдаются пробки, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Прошедшей ночью в Московском регионе начался снегопад, его пик прогнозируют на день субботы. МЧС выпустило экстренное предупреждение о том, что до конца субботы в мегаполисе ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Заторы наблюдаются на отдельных участках МКАД и Третьего транспортного кольца, также много машин отмечается на Садовом кольце и Бульварном кольце столицы.

Пробки есть на проспекте Мира, Рязанском проспекте, Липецкой улице, Волгоградском проспекте, проспекте Андропова, Дмитровском шоссе, проспекте Вернадского.

Ожидается, что к 13 часам дня загруженность дорог в городе снизится до четырех баллов.