РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 янв. В подмосковных Люберцах в субботу столкнулись иномарка и маршрутное такси, пассажирку маршрутки госпитализировали с травмами, сообщила «РИАМО в Люберцах» сотрудница пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«По предварительным данным, 16 января примерно в 9:25 на пересечении улиц 8 Марта и Шевлякова произошло столкновение двух автомобилей. Водитель автомашины Honda CRV не уступил дорогу маршрутке, в результате чего произошло столкновение», - сказала собеседник агентства.

В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутного такси, ее госпитализировали в горбольницу с травмами различной степени тяжести. По данному факту проводится проверка.