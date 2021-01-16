РИАМО - 16 янв. В столице в работе находится свыше 470 стартовых площадок для постройки новых домов по программе реновации, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В работе находится более 470 площадок, так называемых стартовых площадок, на которых будут строиться первые дома, они по всему городу распределены», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что уже миллион квадратных метров жилья было построено в рамках программы реновации, сейчас идет масштабное переселение.

В новые квартиры по реновации переехали 23,2 тысячи жителей столицы.

Программу реновации жилфонда утвердили в городе в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.