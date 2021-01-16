РИАМО - 16 янв. В столице система подачи тепла в дома работает без сбоев в сильные морозы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе ожидается до минус 22-25 градусов ночью и днем порядка минус 20 градусов.

«Поэтому приведены в соответствие с действующим регламентом и технологией подачи тепла все тепловые магистрали, объекты генерации тепла. На сегодняшний день вся система работает четко, без сбоев. Оперативно решаются возникающие вопросы», - сказал Бирюков.

Из-за морозов температуру в системе отопления мегаполиса подняли до максимума. На сегодняшний день она составляет 130 градусов.

Комплекс городского хозяйства столицы заранее получает прогноз синоптиков и на его основании принимает решение о повышении или понижении температуры в системе отопления.