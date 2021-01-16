РИАМО - 16 янв. Станцию Московских центральных диаметров Печатники планируется ввести в эксплуатацию к осени 2021 года, в городе активно ведется интеграция подземного и наземного транспорта, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция Печатники (МЦД - ред.) сейчас также находится у нас в стадии строительства. К осени этого года мы планируем запустить ее в эксплуатацию», - сказал Бочкарев во время осмотра хода работ по строительству станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии.

Он добавил, что он одной из главных задач строителей является интеграция подземного и наземного транспорта, где это возможно.

«Максимально все станции, где идут соединения, будем обеспечивать удобными пересадками между разными видами транспорта», - отметил Бочкарев.