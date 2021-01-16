РИАМО - 16 янв. В новогодние праздники в Москве более 1,2 тысячи пар подали онлайн-заявления о регистрации брака, будущие молодожены воспользовались электронной услугой на едином портале госуслуг и mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Онлайн-сервисы набирают все большую популярность среди молодоженов. Исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева отметила, что, по сравнению с 2019 годом, количество онлайн-заявлений выросло почти на 30%.

«Столичные отделы ЗАГС принимали посетителей только в дежурном режиме, подать заявление о регистрации брака во время новогодних каникул лично не представлялось возможным. Тем не менее делать предложение в кругу близких и друзей в новогоднюю ночь или в Рождество достаточно распространено среди молодых. И благодаря электронной подаче заявления паре не нужно было ждать окончания праздников, чтобы выбрать дату и забронировать отдел ЗАГС или необычную площадку. В новогодние праздники в Москве более 1,2 тысячи пар подали онлайн-заявления о регистрации брака», — сказала Уханева.

Подать заявление о регистрации брака с помощью онлайн-сервиса на mos.ru можно не ранее месяца и не позднее одного года до предполагаемой даты регистрации брака. На красивые даты 2021 году подано уже более тысячи заявлений, самыми популярными остаются 21.01.2021 и 12.02.2021. Ранее онлайн-заявления о регистрации брака принимались только через единый портал госуслуг.

«Электронная подача заявления через портал mos.ru — это быстро и удобно. На отправку онлайн-заявления потребуется не более 10-15 минут. Паре нужно подать одно совместное заявление: один из молодоженов вносит данные за себя и будущего супруга, а второй заявитель только подтверждает отправку совместного заявления», — подчеркнула председатель комитета государственных услуг города Москвы Елена Шинкарук.

Новый сервис можно найти на портале mos.ru в разделе «Услуги», выбрав категорию «Семья, дети». Для подачи онлайн-заявления нужно авторизоваться через учетную запись портала «Госуслуги». Затем необходимо выбрать один из столичных отделов ЗАГС или необычную площадку. Здесь же можно посмотреть доступные даты и время бракосочетания.

Пары могут устроить церемонию регистрации в городских усадьбах или в деловом центре «Москва-Сити», на Останкинской телебашне и в других интересных местах столицы.

Выбрав место и дату регистрации, нужно заполнить электронную форму заявления, уплатить госпошлину и отправить совместное заявление. При уплате госпошлины на mos.ru предоставляется 30% скидка, ее размер будет составлять 245 рублей. После поступления заявления в отдел ЗАГС в личный кабинет пользователя придет подтверждение.

В новогодние праздники поженились около 100 пар. Торжественные церемонии заключения брака проходили в Шипиловском отделе ЗАГС, дворцах бракосочетания №№1, 3 и 5. Только в Рождество заключили брак около 60 пар.