РИАМО - 16 янв. Восточный участок Большой кольцевой линии метро будет введен в эксплуатацию в 2022 году, в настоящее время работы выполнены на 30-35%, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы сегодня смотрели темп работ, обсуждали строительство восточного участка Большой кольцевой линии. <...> Работы развернуты на всех станциях. Сейчас общий объем работ можно оценить порядка на 30-35%», - сказал Бочкарев во время осмотра хода работ по строительству станции метро «Печатники» Большой кольцевой линии.

Оно отметил, что проходку планируется завершить в следующем году на всех участках. Сам восточный участок будет введен в эксплуатацию в 2022 году.

За десять лет в Москве ввели в строй 305 километров линий, 148 станций, три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД, а также 10 электродепо.

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