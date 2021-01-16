РИАМО - 16 янв. Из-за снегопада дорожные и коммунальные службы Московской области перевели в режим усиленной работы, дороги, общественные территории и дворы убирают около 3 тысяч единиц спецтехники, свыше 8 тысяч дворников и дорожных рабочих, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Дорожные службы переведены в режим усиленной работы. Пик снегопада, который начался ночью, ожидается днем. На дорогах сейчас работают более 2 тысяч единиц спецтехники. За минувшую ночь очищено и обработано противогололедными материалами более 10 тысяч километров областных дорог», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что при необходимости на дороги будет выведена дополнительная снегоуборочная техника.

Министр также призвал автомобилистов по возможности ограничить поездки на личных машинах.

Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин также отметил, что коммунальные службы перевели на круглосуточную работу. Он уточнил, что дворы и общественные территории убирают свыше 6,8 тысячи дворников и порядка 1 тысячи единиц техники.

«За прошедшую ночь в Подмосковье от снега и наледи расчищено 11,62 миллиона квадратных метров, обработано реагентами 9,69 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, вывезено 9 762 кубометра снега», — добавил Хайкин.

В субботу в Подмосковье идет сильный снегопад. Температура воздуха составит минус 21 – минус 17 градусов. На дорогах может образоваться гололедица. В регионе может выпасть до 10 сантиметров снега.

Автомобилистам напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения. По возможности следует пользоваться общественным транспортом. На дороге нужно быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Стоит избегать резких маневров, не превышать скорость, держать дистанцию от других автомобилей и не парковаться под шаткими конструкциями.

Пешеходам рекомендуется ждать общественный транспорт на специальных площадках, а переходить дорогу – только по переходам.