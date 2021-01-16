РИАМО - 16 янв. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 5639 человек, сообщает оперштаб столицы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728», – говорится в сообщении.

В Москве за сутки выявлено 4674 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1352 человека.

В мегаполисе за сутки скончалось 79 пациентов. У каждого была подтвержденная пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

В случае появления любых симптомов ОРВИ горожанам необходимо оставаться дома и вызывать врача.

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Текстовая трансляция

16 ЯНВАРЯ

- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.

- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.