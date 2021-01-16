РИАМО - 16 янв. Большое кольцо Московского метрополитена к концу 2021 году планируют построить более чем на 70%, в этом году запустят 11 станций этой ветки, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Мы планируем в этом году построить и запустить 11 станций. Это фактически будет означать больше 70% готовности к концу года. Только восточный участок планируем оставить на 2022 год», - сказал Бочкарев во время осмотра хода работ по строительству станции метро «Печатники» БКЛ.

Он добавил, что в 2022 году планируется достроить и запустить БКЛ в полном объеме.

Протяженность Большого кольца подземки будет 70 километров. Оно объединит периферийные районы Москвы и сократит время в пути для пассажиров в два раза.

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