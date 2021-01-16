РИАМО - 16 янв. В Москве коммунальные службы убирают дороги, тротуары и дворы от выпавшего снега, работы организованы достаточно эффективно, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он отметил, что в городе третьи сутки идут снегопады. За прошедшие сутки в мегаполисе выпало примерно 14 сантиметров снега, в ближайшие сутки ожидается еще около 7 сантиметров.

«Организованы работы, <…> чтобы заниматься уборкой улично-дорожной сети, на внутридворовых территориях, работы организованы достаточно эффективно, городской транспорт работает без сбоев», - сказал Бирюков.

По его словам, в первую очередь в городе от снега чистят тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, метро, станциям МЦК.

Он подчеркнул, что на улицах и дорогах мегаполиса работает каждый день порядка 10 тысяч единиц техники. Также около 60 тысяч человек заняты ручной уборкой.

Ранее МЧС предупредило горожан о сильном снеге, метели и гололедице в столице в субботу. Жителям рекомендовали быть острожными на дорогах.