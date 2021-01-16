РИАМО - 16 янв. Работники столичных коммунальных служб вышли на уборку снега, в Москве в субботу ожидается сильный снег, метель и гололедица, сообщается в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.

В ближайшие 1-2 часа и до конца суток в Москве прогнозируют снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедицу. Днем северный ветер порывами может достигать 15 метров в секунду.

«В течение дня ГБУ «Автодор» несколько раз проведет подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой», - говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили быть аккуратнее на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам следует быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.