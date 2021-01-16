РИАМО - 16 янв. В столице в субботу ожидается сильный снег, метель и гололедица, горожанам рекомендовали быть острожными на дорогах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа и до конца суток 16 января в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, снежные заносы, гололедица. В дневные часы местами усиление северного ветра порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Автолюбителям столицы посоветовали в непогоду уменьшить скорость движения на дорогах, увеличить дистанцию от других машин, а также не делать внезапных маневров (обгонов, перестроений, опережений). Парковать автомобиль рекомендуют подальше от деревьев.

Пешеходам следует быть внимательными на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться от непогоды под деревьями.

Кроме того, спасатели рекомендовали пешеходам в метель обозначит себя светоотражающими элементами.