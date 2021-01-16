РИАМО - 16 янв. Специалисты ведут поиски хозяина волка, пойманного в Одинцовском округе, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Вечером 15 января специалисты поймали волка, которого ранее сняли на видео жители Голицына. В поисках участвовали специалисты ветеринарной службы, охотники, ловцы, охотпользователи.

«По признакам поведения, животное не дикое и содержалось в домашних условиях», – сказал Воскресенский.

Волка могут передать в приют для диких животных.

Ранее у волка обнаружили не пулевое ранение лапы, травма незначительная. Специалисты обследовали животное – волк молодой и упитанный.

Волк бегает по Одинцовскому округу Московской области. ВИДЕО>>