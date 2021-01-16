РИАМО - 16 янв. У волка, которого поймали в Одинцовском округе, обнаружили ранение лапы, при этом животное находится в нормальном состоянии, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в Голицыне местные жители заметили волка. Для поиска животного была сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и ловцов. Предположительно, животное сбежало из частного питомника. Вечером 15 января волка поймали.

«Волк пришел в себя. С утра ветеринары его обследовали. На лапе рана, незначительная. Не пулевое ранение», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что это молодой, упитанный волк. В субботу группа специалистов проведет работу для восстановления информации о животном, изучения его породы.