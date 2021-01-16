РИАМО - 16 янв. За минувшие сутки в Москве подтвердили 4674 новых случая Covid-19, всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 887 636 случаев заболевания, сообщает оперштаб столицы.

В мегаполисе проходит кампания по вакцинации от коронавирусной инфекции. Работают 100 пунктов вакцинации в поликлиниках, они открыты с 08:00 до 20:00. На прививку следует предварительно записаться.

Еще шесть выездных пунктов вакцинации о Covid-19 откроют в городе 20 января. Они будут работать с 10:00 до 21:00. Процедура вакцинации там займет около 40 минут. Выездные пункты будут работать в ТЦ, офисах госуслуг, фудмолле «Депо», «Геликон опере».

В РФ за сутки зафиксировали 24 092 новых случая коронавируса, при этом у 12,9% пациентов не было клинических проявлений заболевания. Также за сутки умерли 590 пациентов, выздоровели 27 311 человек.

Всего в стране было выявлено 3 544 623 случая Covid-19, скончались 65 085 заболевших, выздоровели 2 936 991 человек.

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Текстовая трансляция

16 ЯНВАРЯ

- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.

- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.