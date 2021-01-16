РИАМО - 16 янв. В Подмосковье и столице из-за гололедицы и сильного ветра продлили «желтый» уровень погодной опасности до 17 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Из-за ветра с порывами до 15 метров в секунду в Московском регионе «желтый» уровень объявлен до 09:00 17 января, из-за гололедицы – до 21:00 17 января. Также в Подмосковье из-за сильного снега и метели объявили такой же уровень погодной опасности до 09:00 17 января.

Аналогичный уровень опасности погоды объявили на территории Костромской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской и Калужской областей Центрального федерального округа. В Ярославской, Орловской, Курской, Брянской областях объявлен следующий, «оранжевый», уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе в субботу будет облачно, гололедица, прогнозируются местами сильный снег и метель. Температура будет от минус 15 до минус 13 градусов. Порывы северного, северо-западного ветра могут достигать 15 метров в секунду.

17 января будет облачная погода с прояснениями, гололедица. Ночью будет минус 21 – минус 19 градусов, днем – минус 17 – минус 15 градусов. Ночью прогнозируется небольшой снег, днем осадков не ожидается. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду.