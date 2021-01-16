РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Сочи» в субботу во Дворце спорта «Большой» в Сочи, сообщается на сайте подмосковного клуба.

«Витязи» играют в Сочи в субботу в 17:00. На КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD прямая трансляция начнется в 17:20. Подмосковная дружина после сурового Челябинска, провожавшего команду при минус 32 градусах, уже приземлилась в Сочи. Промозглый дождь встречал команду ночью в аэропорту черноморского оазиса», – говорится в сообщении.

Сочинцы перед матчем с «Витязем» имели три полных дня на подготовку. Предыдущий матч они провели в Питере 12 января против СКА, уступив 1:3, у сочинцев отличился Сергей Шмелев.

Двумя днями ранее сочинцы гостили в Череповце, проиграв 2:4. Обе шайбы у ХК «Сочи» забросил Шмелев. Перед Новым годом они победили в Череповце 6:2.

В Череповец сочинцы вылетали после матча в Подольске, где 8 января играли с «Витязем», уступив 2:4.

«Витязь» и ХК «Сочи» – соседи по таблице Западной конференции. Хотя клубы и разделяет дистанция в 15 очков. Команда из Подмосковья по-прежнему ведет борьбу за место в восьмерке. Отставание в 4-5 очков за 18 туров до финиша еще можно ликвидировать. Поэтому им нужно победить.

22 матча в КХЛ провели соперники. У сочинцев – 11 побед: 9 чистых и две – в овертаймах. У «Витязя» – 12 успешных матчей: 8 – в основное время, по две в овертаймах и на буллитах. Разница шайб в пользу сочинцев: 72 – 63.