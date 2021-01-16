РИАМО - 16 янв. Следователи Балашихи организовали проверку по факту обнаружения в одной из квартир тел супругов без признаков насильственной смерти, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

14 января в одной из квартир в Балашихе обнаружены тела супругов 1976 и 1975 годов рождения без видимых признаков насильственной смерти.

«По данному факту следственным отделом по городу Балашихе ГСУ СК России по Московской области организована проверка», - говорится в сообщении.

Проведен осмотр квартиры, опрошены родственники. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, по результатам которых будет установлена причина смерти.