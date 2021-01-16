РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович оперативно решил проблему жительницы Подольска, которая обратилась с вопросом оплаты за капитальный ремонт.

Максимович провел 15 января личный прием населения в дистанционном режиме по телефону и видеосвязи. Поступали вопросы социального значения о работе правоохранительных органов власти, здравоохранения, в том числе обеспечения необходимыми медицинскими препаратами при эпилептических приступах.

«Во время личного приема граждан в оперативном порядке решил проблему женщины, которая обратилась по вопросу оплаты за капитальный ремонт. На все вопросы дал необходимые разъяснения, а те, которые требуют дополнительной проработки, взял на личный контроль для оперативного решения в кратчайшие сроки», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Максимович проводит прием граждан еженедельно. Все, кому требуется помощь (или есть нерешенные вопросы), могут обратиться на горячую линию депутата по номеру телефона: 8(903)222-55-15 или 8(496)757-65-94 и записаться на личный прием.