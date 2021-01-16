РИАМО - 16 янв. Коммунальные службы столицы подняли до максимального значения температуру в системе отопления из-за сильных морозов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«На этой неделе в столичный регион пришли сильные морозы, в связи с этим городские службы заранее начали поэтапно поднимать температуру теплоносителя в системе теплоснабжения», - сказал Бирюков.

Он уточнил, что на данный момент температура в системе максимальная, она составляет 130 градусов.

По его словам, технологические режимы системы централизованного отопления в столице выбирают в соответствии с температурой воздуха на улице.

«Мы заранее получаем прогноз синоптиков, на основании которого принимается решение о повышении или понижении температуры в системе отопления», - пояснил заммэра.

Он добавил, что температура отопления обеспечивается двумя основными параметрами. Она зависит от понижения или повышения температуры теплоносителя, а еще от увеличения или сокращения объема подаваемого теплоносителя.

Заместитель мэра подчеркнул, что корректировка температуры в системе отопления проводится поэтапно.

«Нельзя быстро уменьшить или увеличить температуру в системе теплоснабжения, это сложная поэтапная процедура, которая проводится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков», - заключил Бирюков.