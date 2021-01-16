РИАМО - 16 янв. Коммунальные службы Подмосковья в круглосуточном режиме устраняют последствия снегопада, утром в субботу в уборке дворов и общественных территорий задействовано 6879 дворников и 912 единиц техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В Подмосковье ожидается новый снегопад, поэтому коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности. Министр благоустройства региона Михаил Хайкин с утра субботы инспектирует уборку дворов.

«За прошедшую ночь в Подмосковье от снега и наледи расчищено 11,62 миллиона квадратных метров, обработано реагентами 9,69 миллиона квадратных метров пешеходных дорожек, вывезено 9762 кубических метра снега», - сказал Хайкин.

В первую очередь в регионе очищают от снега выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим социально значимым объектам. Затем чистят внутриквартальные проезды и детские площадки.

Кроме того, важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время.

В регионе ночью начался снегопад, больше всего снега выпало в подмосковных Черустях – 16% от январской нормы осадков. Также в регионе за субботу может выпасть порядка 20% от месячной нормы осадков.