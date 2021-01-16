РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. В Подольске ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке на улице Кирова до прибытия огнеборцев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«16 января в 03:53 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании на улице Кирова, дом 21. Ликвидировали пожар до прибытия пожарных подразделений», - говорится в сообщении.

Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек.