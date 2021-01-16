РИАМО - 16 янв. НА МКАД в районе Носовихинского шоссе столкнулись два автомобиля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На 5 километре МКАД, в районе пересечения с Носовихинским шоссе, произошло столкновение двух автомобилей», - говорится в сообщении.

Проезжая часть трассы уже освобождена от попавших в ДТП автомобилей.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», в районе Носовихинского шоссе на внешней и внутренней сторонах МКАД есть заторы.