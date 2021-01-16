РИАМО - 16 янв. В Московском регионе ночью начался снегопад, наибольшее количество снега выпало в Черустях городского округа Шатура – 16% от месячной нормы осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

После полуночи в субботу к региону приблизилась зона осадков южного циклона, начался снегопад.

«По области наибольшее количество осадков выпало на востоке, в Черустях, - 7 миллиметров. Высота снежного покрова наибольшая в Немчиновке - 37 сантиметров», - говорится в сообщении.

В столице выпало небольшое количество снега. В Тушине и МГУ зафиксировали по 1 миллиметру осадков, на Балчуге - 2 миллиметра, в Измайлове - 3 миллиметра. Средний прирост снега в мегаполисе составил 1 сантиметр.

Также в городе высота снежного покрова снизилась на 1 сантиметр из-за оседания сугробов в течение дня 15 января.

В ближайшие три часа в Москве прогнозируют выпадение еще 1-2 миллиметров снега. Пик снегопада ожидается в субботу днем.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.