РИАМО - 16 янв. В рамках программы реновации в шести районах Северо-Восточного административного округа столицы планируют построить более 20 детских садов, школ и образовательных корпусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«Жилая застройка кварталов реновации на северо-востоке Москвы будет обеспечена объектами образования. Так, будут построены 11 детских садов, а также 12 школ и учебных корпусов», – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он уточнил, что объекты образования появятся в районах Алтуфьевский, Бутырский, Останкинский, Лосиноостровский, Свиблово и Бабушкинский. Также там построят шесть спортобъектов, детскую и взрослую поликлиники, социальные объекты.

На северо-востоке Москвы по реновации планируется расселить 499 домов. Для переселения горожан подобрано 65 стартовых площадок.

Программа реновации жилищного фонда Москвы была утверждена в августе 2017 года. По ней в городе будут расселены более 350 тысяч квартир.

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