РИАМО - 16 янв. После индексации пенсий, которая прошла в России в январе, некоторые пенсионеры стали получать свыше 30 тысяч рублей, сообщает агентство «Прайм».

В начале 2021 года страховые пенсии по старости в стране проиндексировали на 6,3%, при этом прошлогодняя инфляция составила 4,9%.

«На возможность получения страховых пенсий на таком высоком уровне (более 30 тысяч рублей – ред.) влияет целый ряд факторов, недоступных для большинства россиян. Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пенсионерам составляет 17,5 тысячи рублей», — сказал руководитель центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

Он уточнил, что пенсия рассчитывается от фиксированной суммы, которая установлена для всех в одном размере. Затем в расчет берут заработанные за всю жизнь пенсионные права каждого гражданина (индивидуальные пенсионные коэффициенты).

Данный коэффициент зависит от размера «белой» зарплаты, отсрочки выхода на пенсию, социально значимой деятельности (уход за инвалидом, пожилым человеком, ребенком до 1,5 лет) и других факторов.

Еще величина фиксированной выплаты растет для пенсионеров, которые достигли 80-летнего возраста, инвалидов первой группы, жителей Крайнего Севера и приравненных к нему районов РФ.

«Тем не менее, далеко не у всех перечисленных выше категорий будет пенсия больше 30 тысяч современных рублей»​, — подчеркнул Биезбардис.

Он добавил, что пенсионные выплаты также зависят и от цен на нефть.