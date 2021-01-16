РИАМО - 16 янв. Участниками бесплатных онлайн-курсов и мастер-классов инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ в столице в прошлом году стали порядка 160 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Педагоги и карьерные консультанты «Технограда» провели 3,5 тысячи вебинаров и тренингов. Их темы — программирование и гейм-дизайн, флористика, видеомонтаж и другие. Все они отвечают современным запросам рынка труда. Общее число слушателей онлайн-программ в прошлом году — почти 160 тысяч», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Учебную программу столичного «Технограда» корректируют каждый год. Обучение в инновационно-образовательном комплексе проходит по тем сферам деятельности, где наблюдается высокий спрос на сотрудников.

В прошлом году в «Технограде» провели дистанционные мастер-классы по фотографии, графическому дизайну, видеоблогингу, звукорежиссуре, трехмерной анимации. Все занятия сочетали теорию и практические задания.

Кроме того, в инновационно-образовательном комплексе прошли вебинары, занятия по английскому языку, лекции по кулинарии, эстетике и косметологии и многое другое.

«Статистика показывает, что дистанционный формат оказался востребованным. Кроме жителей Москвы, слушателями курсов и вебинаров стали пользователи из Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Новосибирской, Нижегородской, Тульской областей и из других регионов», — уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Онлайн-формат занятий позволил расширить учебную программу центра. Так, с сентября 2020 года на базе «Технограда» проходят бесплатные онлайн-курсы на тему востребованных профессий. В этом году число таких курсов планируется увеличить.