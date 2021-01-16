РИАМО - 16 янв. В Москве и Подмосковье за прошедшую ночь выпало 1 миллиметра осадков, в течение дня этот показатель увеличится до 9 миллиметров, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.



«На текущий момент по информации на девять часов в Московском регионе выпало менее 1 миллиметра осадков. В течение дня может выпасть от 5 до 9 миллиметров снега», - сказал Леус.

Максимальной интенсивности снегопад достигнет днем в субботу.

Еще прогнозируется усиление ветра до 12-14 метров в секунду. Из-за непогоды на дорогах будут заносы.

Месячная норма осадков для января составляет 42 миллиметра.