РИАМО - 16 янв. С 19 января в столице прививку от коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы расширяем охват вакцинацией от Covid-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», - написал Собянин с своем личном блоге.

В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день. Всего открыто 100 пунктов вакцинации, а с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов, где можно будет сделать прививку.

Запись на вакцинацию от Covid-19 открыта на портале mos.ru и по другим каналам.

Кроме того, власти Москвы заключили соглашение с 34 частными медучреждениями, в которых будут организованы пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

16 ЯНВАРЯ

- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.

- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.

- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.