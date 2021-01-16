РИАМО - 16 янв. С 19 января в столице прививку от коронавируса смогут сделать индивидуальные предприниматели и самозанятые граждане, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы расширяем охват вакцинацией от Covid-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», - написал Собянин с своем личном блоге.
В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день. Всего открыто 100 пунктов вакцинации, а с 20 января начнут работать еще шесть выездных пунктов, где можно будет сделать прививку.
Запись на вакцинацию от Covid-19 открыта на портале mos.ru и по другим каналам.
Кроме того, власти Москвы заключили соглашение с 34 частными медучреждениями, в которых будут организованы пункты вакцинации от коронавирусной инфекции.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
16 ЯНВАРЯ
- Еще 5639 пациентов выздоровели после Covid‑19 в Москве. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 734 728.
- За сутки в России зарегистрировали 24 092 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 406 больного. В Москве - 4 674.
- Запись на вакцинацию от Covid‑19 для ИП и самозанятых откроется в Москве с 19 января. В мегаполисе пункты вакцинации от коронавируса работают каждый день.
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