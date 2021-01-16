РИАМО - 16 янв. В субботу в Москве и Московской области пройдет снегопад, температура воздуха опустится до минус 18 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в Москве составит минус 17 - минус 15 градусов , по области - минус 18 - минус 13 градусов», - говорится в сообщении.

Скорость северного ветра будет 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 12-14 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

В регионе сохранится морозная погода, прогнозируются колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода в воздухе будет в пределах нормы. За здоровьем в такую погоду следует следить метеозависимым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.