В настоящее время владелец животного не дал о себе знать. Если он в ближайшее время не объявится, то будет принято решение о передаче волка в приют для диких животных.
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|Давление
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|Температура
|-17˚C … -15˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 3 м/с
В настоящее время владелец животного не дал о себе знать. Если он в ближайшее время не объявится, то будет принято решение о передаче волка в приют для диких животных.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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