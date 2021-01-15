РИАМО - 15 янв. Специалисты отловили волка, которого засняли на камеру жители Одинцовского округа, сообщил РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Ранее в Голицыне местные жители заметили волка. Для поиска животного была сформирована группа из ветеринарной службы, охотников, охотпользователей и ловцов. Предположительно, животное сбежало из частного питомника.

«10 минут назад волк был отловлен. Ловцы, которые специально обучены, его поймали. Теперь жители округа могут не волноваться за свою безопасность. Он сейчас будет перемещен в приют в Одинцовском округе. Дальше будем решать ситуацию с надзорными органами. Они уже будут принимать окончательное решение», - сказал Воскресенский.

В настоящее время владелец животного не дал о себе знать. Если он в ближайшее время не объявится, то будет принято решение о передаче волка в приют для диких животных.

Волк бегает по Одинцовскому округу Московской области. ВИДЕО>>