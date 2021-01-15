РИАМО - 15 янв. Ряд категорий жителей Московской области имеют право на получение бесплатной юридической помощи в региональном комитете по туризму.

Рассчитывать на бесплатную юрпомощь могут граждане со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума, а также одинокие жители с доходом ниже прожиточного минимума. Этим правом могут воспользоваться инвалиды первой и второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои РФ, герои Советского Союза, герои Социалистического Труда, герои труда РФ.

Кроме того, бесплатную юридическую помощь оказывают детям-инвалидам, сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, а также их законным представителям. Данная мера поддержки полагается пожилым и инвалидам, проживающим в стационарных организациях соцобслуживания, несовершеннолетним, содержащимся в спецучреждениях и местах лишения свободы.

Также право на бесплатную юрпомощь имеют недееспособные граждане, люди, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации и другие категории граждан.

Помощь предоставляется в формате устных и письменных консультаций, при составлении заявлений, жалоб и ходатайств, а также в виде представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

Для получения бесплатной юридической помощи необходимо представить российский паспорт, заявление с указанием вида необходимой помощи и основания для ее предоставления. Также нужно предоставить документ, подтверждающий принадлежность к одной из категорий граждан, имеющих право на получение этой услуги.

Реализовать свое право на получение бесплатной юридической помощи можно через представителя при предъявлении в дополнение к указанному документа, удостоверяющего личность и полномочия представителя.

Комитет по туризму Московской области находится по адресу: 143082, Московская область, город Одинцово, сельское поселение Барвихинское, деревня Раздоры, 1-й километр Рублево-Успенского шоссе, дом 1, корпус А. Часы работы: понедельник-четверг с 09:00 по 18:00, пятница - с 09:00 по 16:45 (перерыв с 13:00 по 14:00).

Телефон ведомства: 8 (498) 602-30-15. Адрес для корреспонденции: 143407, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 1.