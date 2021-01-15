РИАМО - 15 янв. Человек, пострадавший при пожаре в подземном паркинге торгового центра «Перекресток» в Мытищах, находится в тяжелом состоянии, сообщил РИАМО представитель пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пожар произошел в пятницу. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 16:55, потушили огонь в 18:23.

«В результате возгорания на парковке в Мытищах пострадал один человек. Пациент госпитализирован в тяжелом состоянии в медицинскую организацию подведомственную Минздраву Московской области», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что медицинская помощь пострадавшему оказывается в полном объеме.